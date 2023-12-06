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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Лубнах невідомі побили громадського активіста

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 108

 

Зараз чоловік із травмами перебуває в лікарні

5 грудня близько 17.20 у Лубнах невідомі напали на чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині.

Він сам звернувся до правоохоронців та повідомив, що двоє невідомих напали на нього поблизу будинку.

За інформацією видання «Полтавщина», постраждалий — місцевий громадський активіст Олександр Мороз, який є головою громадської організації «Комітет по боротьбі з корупцією у сфері державного управління та правоохоронних органів Україні». Зараз він перебуває у лікарні — у нього відкрита травма голови. Саме зі своєю громадською діяльністю чоловік пов’язує напад на нього. Останнім часом він займався розслідуванням щодо тарифів комунального підприємства «Лубни-водоканал» та діяльності голови фракції «ОПЗЖ» у міськраді Володимира Бондаренка.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення травм середньої тяжкості (ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України).

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: poltava.to
Теги: Полтавщина надзвичайні новини активісти громадська організація напад
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