У Раді готуються законопроєкти про зміни в проведенні мобілізації та соціальному захисті військових

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3

У Верховній Раді готують законопроєкти щодо змін у проведенні мобілізації та проходженні військової служби. Ними передбачаються нові норми щодо вручення повісток, відстрочки від призову по мобілізації та прав військовозобовʼязаних. Обговорюються також умови демобілізації військовослужбовців. Мобілізаційний вік поки не змінюватимуть.

Якщо депутати встигнуть врегулювати всі дискусійні моменти, то цей законопроєкт можуть зареєструвати вже цього тижня. Про це розповів член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він повідомив, що у профільному парламентському комітеті напрацьовано два законопроєкти. Один із них був зареєстрований у Верховній Раді 4 грудня.

Соціальний захист військовослужбовців планують посилити

Законопроєкт № 10313 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист передбачає:

визначення, яку інформацію військовослужбовці можуть поширювати, щоб вона не була використана ворогом проти України;

зміни у питаннях речового забезпечення військовослужбовців;

введення відпусток для військовослужбовців у разі народження дитини, які нині не передбачені;

впровадження відпусток після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців.

Крім того, у цьому законопроєкті врегульовано питання врахування терміну військової служби для нарахування пенсії. Тобто якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то місяць рахується за два. Якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету — тоді місяць рахується за три. Якщо безпосередню участь у бойових діях — місяць за чотири. І якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не з власної волі — місяць за п’ять.

Цим законопроєктом також вносяться зміни до дисциплінарних статутів, щоб дати рівні можливості для жінок та чоловіків.

Які зміни планують внести в процес мобілізації та демобілізації

А другий законопроєкт, за словами Веніславського, стосується безпосередньо питань проведення мобілізації. Зниження віку призову на військову службу по мобілізації поки що не розглядається.

Що стосується демобілізації, то ці питання ще опрацьовується.

— Питання демобілізації найскладніше, відверто скажу. Наскільки мені відомо, демобілізація за повномасштабного вторгнення в новітній світовій історії в жодній з країн не застосовувалася. Але щоб дати якісь тимчасові орієнтири для розуміння військовослужбовцям, які були мобілізовані в перші дні війни та вже понад 20 місяців перебувають у складі збройних сил чи інших складових безпеки та оборони, перспектив, мабуть, це варто зробити. Наразі тривають дискусії з цього питання. Є думка, що після 36 місяців служби особа може отримати право на демобілізацію. Але поки що це питання ще до кінця в комітеті не погоджено, — вказав Федір Веніславський.

У документі удосконалюють питання, пов’язані з обов’язками військовозобов’язаних. Якщо вводиться правовий режим воєнного стану, то вони будуть зобов’язані самостійно з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), або якщо це резервісти — то до своїх військових частин.

Нагадаємо, що 24 листопада в коментарі Українському Радіо секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом демобілізують.

Будуть уточнені підстави для відстрочки від призову

Представник президента у Верховній Раді додав, що в цьому законопроєкті також уточнюються підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, щоб уникнути зловживань.

Якщо на утриманні військовозобов’язаного, який підлягає мобілізації, є недієздатна або неповнолітня дитина, чоловік/дружина І або II групи інвалідності, інші недієздатні члени сім'ї першого ступеня спорідненості, то він має право на відстрочку лише в разі, якщо за цими особами більш нікому доглядати з точки зору закону. Тобто якщо немає інших осіб, які законом зобов’язані про них піклуватися та доглядати. Тоді це може бути підставою, щоб людина отримала відстрочку від призову.

Крім того, у законопроєкті будуть уточнені права як військовозобов’язаних, так і представників ТЦК, щоб уникнути конфліктів під час проведення мобілізаційних заходів.

— Наприклад, щодо військовозобов’язаних: ми передбачаємо, що в період правового режиму воєнного стану та оголошення загальної мобілізації ті, хто є військовозобов’язаним, а саме особи віком від 18 до 60 років, повинні, крім документа, що посвідчує особу, постійно мати із собою також документ про перебування на військовому обліку та пред’являти ці документи представникам ТЦК. Це робиться для того, щоб не доводилося долучати поліцію для вручення повістки і мінімізувати ризики можливих конфліктних ситуацій, — пояснив Федір Веніславський.

Повістки можуть надсилати електронною поштою

За його словами, у законопроєкті також планується прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту або рекомендованим листом. Повідомлення про надходження рекомендованого листа надходитимуть до поштової скриньки, а вже сам лист із повісткою повинні видати військовозобов’язаному особисто в руки представники поштових служб.

— Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас уже фактично діє електронний кабінет військовозобов’язаних і призовників, який буде містити всі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки та не дозволяти людині зловживати тим, що він нібито не отримував повістку і не порушує закон, — зазначив народний депутат.

Також у законопроєкті пропонується прописати, що повістки можуть вручатися не лише представники ТЦК, а й представники органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Для цього мають бути уточнені повноваження усіх органів публічної влади в питаннях мобілізації.

Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають виконання цих своїх обов’язків. Крім того, передбачається, що й військові адміністрації долучатимуться до цих заходів.

— Ці норми є в законопроєкті, який ми ще напрацьовуємо. Він ще не зареєстрований. Дискусії ще тривають. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня, — наголосив Федір Веніславський.

Право на відстрочку від призову матимуть лише ті, хто здобуває наступний рівень освіти — наприклад, якщо після магістерського ступеня людина йде на аспірантуру (особи, які після однієї вищої освіти здобувають другу вищу освіту — того ж рівня або нижчого рівня — права на відстрочку не матимуть).

Нагадаємо, раніше т. в. о. начальника Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Мирослав Волков розповів, кого можуть призвати та які спеціалісти потрібні ЗСУ.