Чоловік курив у приміщенні та підпалив будинок — ДСНС

5 грудня у селі Кибинці на Миргородщині близько 22.00 сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Мешканці села побачили дим поблизу одного з будинків та викликали рятувальників. Уже на місці надзвичайники знайшли у будинку 52-річного чоловіка зі значними опіками та отруєнням димом.
Потягом години медики намагалися реанімувати потерпілого, але чоловік помер.
За попередньою інформацією, чоловік курив у будинку, через це й виникла пожежа.
Нагадаємо, минулої доби на Лубенщині внаслідок пожежі загинула людина.
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