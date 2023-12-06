На Полтавщині у пожежі загинула людина

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Пожежу загасили до прибуття підрозділу державної служби України з надзвичайних ситуацій

Вчора 5 грудня, о 17.29, на вулиці Козачій у селі Новоіванівка Лубенського району горів житловий будинок. Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

В пожежі загинула людина. Також вогонь знищив перекриття, майно та пошкодив внутрішнє оздоблення стін та стелі.

Пожежу загасили до прибуття підрозділу державної служби України з надзвичайних ситуацій.