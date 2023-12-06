Кому у Кременчуці департамент соцзахисту надаватиме пільги на «комуналку» у 2024 році

У Кременчуці орієнтовно 502 особи у 2024 році отримають пільги на оплату за житлово-комунальні послуги від департаменту соціального захисту населення. На це з міського бюджету виділять 3 млн 401 тис. 150 грн.
Про це стало відомо з програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024 — 2026 роки.
Відомо, що пільги отримають особи з інвалідністю по зору, сім’ї загиблих воїнів-афганців та зі званням «Почесний громадянин міста» і «Заслужений донор України».
Розмір пільг:
Зазначено, що пільги мають надати мешканцям міста додаткових соціальних гарантій та підвищити матеріальне забезпечення.
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