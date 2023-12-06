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Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Кому у Кременчуці департамент соцзахисту надаватиме пільги на «комуналку» у 2024 році

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 209

 

На пільги можуть розраховувати 4 категорії населення

У Кременчуці орієнтовно 502 особи у 2024 році отримають пільги на оплату за житлово-комунальні послуги від департаменту соціального захисту населення. На це з міського бюджету виділять 3 млн 401 тис. 150 грн.

Про це стало відомо з програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024 — 2026 роки.

Відомо, що пільги отримають особи з інвалідністю по зору, сім’ї загиблих воїнів-афганців та зі званням «Почесний громадянин міста» і «Заслужений донор України».

Розмір пільг:

  1. Особам з інвалідністю по зору, в залежності від групи інвалідності:
  • особам з інвалідністю першої групи — 50%;
  • особам з інвалідністю другої групи — 40%;
  • особам з інвалідністю третьої групи — 30%.
  1. Почесним громадянам міста — 100%.
  2. Сім’ям загиблих воїнів-афганців — 50%.
  3. Заслуженим донорам України — 50%.

Зазначено, що пільги мають надати мешканцям міста додаткових соціальних гарантій та підвищити матеріальне забезпечення.

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Хто має право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: tsn.ua
Теги: пільги Департамент соціального захисту населення ЖКГ Комунальні послуги
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