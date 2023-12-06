Кому у Кременчуці департамент соцзахисту надаватиме пільги на «комуналку» у 2024 році

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 209

На пільги можуть розраховувати 4 категорії населення

У Кременчуці орієнтовно 502 особи у 2024 році отримають пільги на оплату за житлово-комунальні послуги від департаменту соціального захисту населення. На це з міського бюджету виділять 3 млн 401 тис. 150 грн.

Про це стало відомо з програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024 — 2026 роки.

Відомо, що пільги отримають особи з інвалідністю по зору, сім’ї загиблих воїнів-афганців та зі званням «Почесний громадянин міста» і «Заслужений донор України».

Розмір пільг:

Особам з інвалідністю по зору, в залежності від групи інвалідності:

особам з інвалідністю першої групи — 50%;

особам з інвалідністю другої групи — 40%;

особам з інвалідністю третьої групи — 30%.

Почесним громадянам міста — 100%. Сім’ям загиблих воїнів-афганців — 50%. Заслуженим донорам України — 50%.

Зазначено, що пільги мають надати мешканцям міста додаткових соціальних гарантій та підвищити матеріальне забезпечення.