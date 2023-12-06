Нещодавно у Києві відбувся форум «Формула успіху України», у якому взяли участь представники бізнесу та держави. Ініціатор заходу — українське видання НВ. Компанію Ferrexpo представив Вольфрам Куоні, голова ради директорів Ferrexpo AG, який виступив у панельній дискусії «Економіка майбутнього. Коли станеться диво?». Телеканал «ГОК» з Горішніх Плавнів детально розібрав його промову.
У ЗСУ нині майже 750 співробітників Ferrexpo. Загалом це представники критично важливих професій для наших підприємства, які ще пару років тому й гадки не мали, що замість того, щоб працювати на виробництві, будуть захищати кордон України й усіх тих, хто залишився в тилу. Демобілізувалися 50 працівників, понад 30 — пройшли реабілітацію в межах нашої ветеранської програми й повернулися до робочого середовища. Але 35 співробітників компанії поклали свої життя в боротьбі за свободу нації, й вони назавжди залишаться в наших серцях.
У робочих справах часто приїжджаю в Україну. Хочу висловити свою глибоку повагу та захоплення тим, як український народ і уряд докладають неймовірних зусиль, щоб боротися з агресором. Якось мене пізно ввечері перевіряла військова і раптом запитала, хто я за фахом. Я відповів, що за освітою — юрист. А потім вона сказала: «Я була юристом». Зробила паузу і додала: «І я буду юристом». Це був момент, коли я зрозумів, що Україна неодмінно виграє цю війну.
Надзвичайно важливо, що уряд України розробляє певні плани для повоєнного відновлення країни й що це питання обговорюється на різноманітних форумах та конференціях. Помітною віхою є початок переговорного процесу щодо інтеграції України в ЄС.
На частку Ferrexpo припадає З-4% експорту України, на наших підприємствах працюють близько 8000 людей. Із 2007 року, моменту першого розміщення акцій на Лондонській біржі, ми інвестували в розвиток своїх підприємств $3,3 млрд. Ferrexpo — єдина українська компанія, яка котирується у преміальному лістингу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. А Єристівський ГЗК (ЄГЗК) — єдине гірничодобувне підприємство, збудоване з нуля за часи незалежної України. Наші підприємства оснащені сучасними технологіями й кращими зразками обладнання від світових лідерів галузі. З 2007 року компанія сплатила податків і ренти на суму $1,3 млрд.
Котирування акцій Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі означає, що компанія перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти: наших інвесторів, клієнтів та постачальників. Серед наших найбільших інвесторів — міжнародні фонди з капіталом у трильйони доларів. А серед постачальників відомі бренди. Клієнтами Ferrexpo є провідні світові сталеливарні компанії.
І читаючи новини про Ferrexpo, вони доволі часто запитують: «Чи правда, що 40% акцій одного з ваших підприємств має бути вилучено через те, що договір купівлі-продажу акцій від 2002 року визнано недійсним? Чи правда, що голову правління вашого підприємства Віктора Лотоуса, якого цінують і поважають у Горішніх Плавнях, який також є важливим для громади як лідер, відправили до слідчого ізолятора з лікарні, а потім правоохоронці просили про понад 150 млрд грн застави? Чи це фейкові новини?»
Теми, про які говорять із Ferrexpo, подобається комусь це чи ні, часто не про хоробрість, рішучість і неймовірну сміливість українців, не про мудрість уряду в залученні міжнародної підтримки та систематичному плануванні майбутнього. Ми отримуємо запитання від зацікавлених сторін і, що найважливіше, від нашого персоналу щодо ставлення до нас, щодо труднощів, які в нас виникають.
Тож вести переговори про подальші інвестиції в таких обставинах складно. Дуже хотілося б, щоб наявні в Україні підприємства мали змогу стабільно працювати й забезпечувати роботою українців, наповнювати податками бюджети різних рівнів, як це було до початку повномасштабного вторгнення. І щоб український уряд захищав ті інвестиції, які вже зроблені в Україну.
Підприємства компанії продовжують працювати в умовах війни, із заблокованими морськими портами. Через закриті морські ворота ми були змушені зупинити 50% продажів продукції, яку постачали до країн Азії. Складна фінансова ситуація вплинула на завантаження наших підприємств — протягом 1,5 року Полтавський ГЗК працював однією-двома технологічними лініями із чотирьох. А в жовтні минулого року нам. довелося взагалі зупинити їх усі на декілька місяців. Так само й у жовтні поточного року ми зупиняли роботу всіх чотирьох ліній. Але виробництво вже відновлюється.
Мене надихає героїзм працівників Ferrexpo. Попри війну, люди щодня забезпечують виробництво, а потім роблять усе можливе, щоб доставити продукцію нашим клієнтам.
Логістика — теж виклик. До великої війни ми б завантажили окатки на великі судна в морському порті Південний, а зараз маємо везти продукцію залізницею до порту Ізмаїл і завантажувати в маленькі баржі, щоб потім відправити їх до румунського порту Констанца або вгору Дунаєм.
Ми дуже пишаємося тим, що продовжуємо працювати за таких обставин.
Наші акціонери кажуть, що ми маємо диверсифікуватися — інвестувати в інші активи, в інших країнах. Але ми залишаємося вірні стратегії: ми працюємо в Україні, ми віддані цій країні, і ми бачимо величезний потенціал у розвитку сталеливарної галузі Європи в недалекому майбутньому.
Нині у світі відбувається перехід від виробництва сталі в доменних печах до виробництва в електродугових, а це означає, що будуть потрібні високоякісні окатки прямого відновлення, і жодна інша країна, жодна інша компанія не має кращої можливості, ніж ми, щоб задовольнити зростаючі вимоги наших провідних виробників сталі.
У нас є інвестиційний план, згідно з яким ми плануємо додатково інвестувати понад 3 млрд $ у розвиток наших українських підприємств. Сподіваюся, незабаром ми зможемо перейти від операційних витрат на підтримку виробництва до капітальних витрат, як ми це робили до великої війни.
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