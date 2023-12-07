На дитячі садки Кременчука чекає реорганізація

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 780

Учора, 6 грудня на бюджетній комісії говорили про наступний фінансовий рік. Чиновники кажуть, планують економити, тож є сфери, на які чекають зміни. Так керівник Департаменту освіти Геннадій Москалик заявив, якщо про закриття шкіл у наступному році не йдеться, то на садочки чекає реорганізація:

— Ми готуємо рішення щодо садочків, можливо, буде так, що з двох садочків у одному районі працюватиме один, який з бомбосховищем та готовий приймати дітей. Самі приміщення залишаться у комунальній власності, нікому передаватися не будуть. Щодо робочих місць, то будемо дивитися, які потреби матимуть садочки та забезпечувати їх спеціалістами, — каже головний освітянин.

Також Генадій Москалик зазначає, щойно покращиться демографічна ситуація чи з'явиться потреба поновити роботу, зможуть це зробити у повному обсязі.

Раніше міський голова Кременчука заявляв, що запланованого бюджету на 2024 рік вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади. Це пов’язано з вилученням «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).