В укриттях кременчуцьких шкіл з'являться розкладачки та спальні мішки

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В укриттях кременчуцьких шкіл з'являться розкладачки та спальні мішки.

Як повідомив міський голова Віталій Малецький, Кременчук отримав гуманітарну допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яку до міста доставило об’єднання «Проліска». Крім розкладачок та спальних мішків, до складу вантажу ввійшли матраци, термоси, ліхтарі, набори посуду тощо, які призначено для шкільних сховищ.

Мер зауважив, що у навчальних закладах Кременчука облаштували близько 40 укриттів, і кожному з них потрібні меблі та речі, щоб забезпечити зручне перебування дітей під час повітряних тривог.

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