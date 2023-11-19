Для вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» провели Олімпійський день. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
Організували активності на льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці. Долучилися 60 дітей.
Разом із гравцями ХК «Кременчук» юні спортсмени пограли в хокей, попрактикувалися в катанні й кидках по воротах.
Також учасники отримали подарунки від Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України.
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