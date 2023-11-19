Ніхто не постраждав
18 листопада о 18.56 в тупику Піщаному у Кременчуці сталася пожежа. Як стало відомо з оперативного зведення рятувальників, горіла лазня у приватному будинку.
Вогонь знищив перекриття, облицювання стін, електромережу, телевізор та двері. Проте надзвичайникам з двох відділень 16-ї частини вдалось врятувати житловий будинок від цілковитого знищення.
У зв'язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
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