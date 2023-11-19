Вночі на Полтавщині працювало ППО

Росіяни атакували безпілотниками
У ніч на 19 листопада в Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили Повітряні сили України у телеграмі.
Також ППО працювала у Київській та Черкаській областях.
Росіяни атакували з півночі 20 ударними БпЛА типу Shahed. В результаті протиповітряного бою знищили 15 БпЛА.
Повітряна тривога в області тривала з 20.54 по 00.35.
Нагадаємо, що ввечері 15 листопада на Полтавщині ППО знищила керовану авіаційну ракету Х-59.
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