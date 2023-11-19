Вночі на Полтавщині працювало ППО

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 708

У ніч на 19 листопада в Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили Повітряні сили України у телеграмі.

Також ППО працювала у Київській та Черкаській областях.

Росіяни атакували з півночі 20 ударними БпЛА типу Shahed. В результаті протиповітряного бою знищили 15 БпЛА.

Повітряна тривога в області тривала з 20.54 по 00.35.

Нагадаємо, що ввечері 15 листопада на Полтавщині ППО знищила керовану авіаційну ракету Х-59.