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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі в пожежі загинули люди

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 145

Тіла двох чоловіків рятувальники знайшли в палаючому будинку

19 листопада о 2.25 у житловому будинку на вул. Центральна в с. Колісники Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба рятувальників Кременчука.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На місці пожежі знайшли 2 загиблих чоловіків — 63 та 37-річного. О 3.43 пожежу локалізували, а о 3.52 — ліквідували.

Вогонь знищив дерев’яні вікна та підлогу, побутову техніку та речі бувші у вжитку. Будинок вдалося врятувати від повного знищення. 
До гасіння залучалися 4 надзвичайники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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