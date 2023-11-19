У Кременчуцькому районі в пожежі загинули люди

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Тіла двох чоловіків рятувальники знайшли в палаючому будинку

19 листопада о 2.25 у житловому будинку на вул. Центральна в с. Колісники Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба рятувальників Кременчука.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На місці пожежі знайшли 2 загиблих чоловіків — 63 та 37-річного. О 3.43 пожежу локалізували, а о 3.52 — ліквідували.

Вогонь знищив дерев’яні вікна та підлогу, побутову техніку та речі бувші у вжитку. Будинок вдалося врятувати від повного знищення.

До гасіння залучалися 4 надзвичайники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.