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Загинув на війні кіборг, морський піхотинець з Кременчуччини Олексій Халєзов

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 175

 Поховали військового з почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно»

У Горішніх Плавнях, 17 листопада, попрощалися зі старшим сержантом морської піхоти Збройних Сил України Олексієм Халєзовим. Поховали кіборга з почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Олексій Халєзов народився 20 листопада 1979 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №3, навчався у професійно-технічному училищі №18, де здобув професію машиніста автокрана. У 1998-1999 рр. проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. З 2000 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно навчався у Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління, де здобув кваліфікацію спеціаліста з комп’ютерних систем.

З 2007 року працював у Центрі впровадження інформаційних технологій «ФОБОС».

 

На початку російсько-української війни, у 2014-2015 рр., Олексій Халєзов у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади захищав територіальну цілісність Батьківщини. За виявлену мужність у боях за Донецький аеропорт, здобув почесне звання кіборга. 

Також Олексій відзначений державними нагородами:

  • відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції»; 
  • почесним нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними Силами України»; 
  • орденом «За мужність» III ступеня.

З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. 21 жовтня під час виконання бойового завдання старший сержант розвідувальної роти морської піхоти ЗСУ Олексій Халєзов загинув у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Донецький аеропорт кіборги
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