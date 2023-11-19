Загинув на війні кіборг, морський піхотинець з Кременчуччини Олексій Халєзов

У Горішніх Плавнях, 17 листопада, попрощалися зі старшим сержантом морської піхоти Збройних Сил України Олексієм Халєзовим. Поховали кіборга з почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Олексій Халєзов народився 20 листопада 1979 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №3, навчався у професійно-технічному училищі №18, де здобув професію машиніста автокрана. У 1998-1999 рр. проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. З 2000 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно навчався у Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління, де здобув кваліфікацію спеціаліста з комп’ютерних систем.
З 2007 року працював у Центрі впровадження інформаційних технологій «ФОБОС».
На початку російсько-української війни, у 2014-2015 рр., Олексій Халєзов у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади захищав територіальну цілісність Батьківщини. За виявлену мужність у боях за Донецький аеропорт, здобув почесне звання кіборга.
Також Олексій відзначений державними нагородами:
З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. 21 жовтня під час виконання бойового завдання старший сержант розвідувальної роти морської піхоти ЗСУ Олексій Халєзов загинув у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
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