До Кременчука з концертом їде «сталевий голос України» Арсен Мірзоян

Глядачів чекає дві години шаленого драйву, справжньої чоловічої лірики, яскравого світлового шоу, фантастичної атмосфери і найулюбленіших пісень
19 листопада о 18.00 у Міському палаці культури відбудеться великий осінній концерт Арсена Мірзояна у Кременчуці.
Глядачів чекає дві години шаленого драйву, справжньої чоловічої лірики, яскравого світлового шоу, фантастичної атмосфери і найулюбленіших пісень.
«Сталевий голос України», а саме так називають Арсена Мірзояна, давно став символом мужності і романтизму на українській сцені. У своїх піснях виконавець відверто ділиться особистими історіями та надихає любити.
Його красивий тембр та чоловічий шарм не залишають вас байдужими, глибокі і чесні пісні з чоловічим характером одразу западають у серце, а живі виступи не просто запам’ятовуються, а раз і назавжди полонять, даруючи відчуття приємного шоку і ейфорії.
Від самого початку Арсен їздить на фронт, підтримуючи наших воїнів. Його останні пісні «Моя країна», «Вальс Ірпінь», «Херсон» – це закарбовані почуття від побаченого і почутого у звільнених містах.
Квитки у продажу в касі БЦ «Бульвар». Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість квитків – 270-620 гривень.
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