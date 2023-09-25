До Кременчука з концертом їде «сталевий голос України» Арсен Мірзоян

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 207

19 листопада о 18.00 у Міському палаці культури відбудеться великий осінній концерт Арсена Мірзояна у Кременчуці.

Глядачів чекає дві години шаленого драйву, справжньої чоловічої лірики, яскравого світлового шоу, фантастичної атмосфери і найулюбленіших пісень.

«Сталевий голос України», а саме так називають Арсена Мірзояна, давно став символом мужності і романтизму на українській сцені. У своїх піснях виконавець відверто ділиться особистими історіями та надихає любити.

Його красивий тембр та чоловічий шарм не залишають вас байдужими, глибокі і чесні пісні з чоловічим характером одразу западають у серце, а живі виступи не просто запам’ятовуються, а раз і назавжди полонять, даруючи відчуття приємного шоку і ейфорії.

Від самого початку Арсен їздить на фронт, підтримуючи наших воїнів. Його останні пісні «Моя країна», «Вальс Ірпінь», «Херсон» – це закарбовані почуття від побаченого і почутого у звільнених містах.

Квитки у продажу в касі БЦ «Бульвар». Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість квитків – 270-620 гривень.