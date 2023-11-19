20 листопада на Полтавщині очікуються мокрий сніг і хуртовина

Рятувальники Полтавщини попереджають про погіршення погодних умов 20 листопада.
У Полтавській області очікується значний мокрий сніг і сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см), місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Вночі пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини.
У разі ускладнення руху й заторів звертайтеся до диспетчерських служб, вони цілодобово функціонують: +380674006080 (державні дороги), +380500150233 (місцеві дороги).
Раніше ми писали, що на Полтавщині заготовили 24 437 тонн протиожеледних матеріалів.
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