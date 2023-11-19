Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу — в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

20 листопада на Полтавщині очікуються мокрий сніг і хуртовина

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 574

 

Висота снігового покриву може досягати 10-15 см

Рятувальники Полтавщини попереджають про погіршення погодних умов 20 листопада.

У Полтавській області очікується значний мокрий сніг і сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см), місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вночі пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини.

У разі ускладнення руху й заторів звертайтеся до диспетчерських служб, вони цілодобово функціонують: +380674006080 (державні дороги), +380500150233 (місцеві дороги).

Раніше ми писали, що на Полтавщині заготовили 24  437 тонн протиожеледних матеріалів.

Читайте також:

2
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: погода сніг хуртовина мокрий сніг пориви вітру прогноз погоди ГУ ДСНС у Полтавській області
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх