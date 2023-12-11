У Кременчуці попрощалися з розвідником Сергієм Мусаєвим

11 грудня у міському Палаці культури попрощалися з 39-річним військовослужбовцем Сергієм Мусаєвим. Чоловік мав звання старшого солдата і був розвідником.
За словами військового з позивним «Художник», Сергій разом з дружиною та сином тривалий час проживали закордоном, з часом переїхали у Світловодськ. Останнім місцем проживання чоловіка був Кременчук.
Сергія призвали до лав ЗСУ 7 лютого 2023 року. Він пройшов курси гранатометника та кулеметника.
Сергій загинув 29 листопада під час російського артилерійського обстрілу у Донецькій області.
У Сергія залишились батьки, дружина та син. Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
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