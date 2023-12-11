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У Кременчуці попрощалися з розвідником Сергієм Мусаєвим

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 611

У Сергія залишились батьки, дружина та син

11 грудня у міському Палаці культури попрощалися з 39-річним військовослужбовцем Сергієм Мусаєвим. Чоловік мав звання старшого солдата і був розвідником.

За словами військового з позивним «Художник», Сергій разом з дружиною та сином тривалий час проживали закордоном, з часом переїхали у Світловодськ. Останнім місцем проживання чоловіка був Кременчук. 

Сергія призвали до лав ЗСУ 7 лютого 2023 року. Він пройшов курси гранатометника та кулеметника.

— Хлопець був високим, фізично жилавий такий, міцний. Весь час працював на будівництві, на ремонті хат. Такий хлопець… хотів щось для себе, для сім’ї, і звісно для нашої країни, — розповідає Художник.

Сергій загинув 29 листопада під час російського артилерійського обстрілу у Донецькій області. 

— Тільки створена сім’я, сину 4 рочки. Війна забирає у нас тих, хто б ще жив, працював на благо нашої Батьківщини. Він пішов, захищаючи рідню, наше місто, — каже військовий.

У Сергія залишились батьки, дружина та син. Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

Фото: Вероніка Білодід
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Автор: Вероніка Білодід Фото: Вероніка Білодід Відео: Кирило Воронцов
Теги: поховання
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