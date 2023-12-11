Міська рада надає суду сфальсифіковані докази у справі будівництва приватного НПЗ — депутат Лазоренко

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Подробиці справи навколо будівництва приватного НПЗ, який пов’язують з ексрегіоналом народним депутатом Юрієм Шаповаловим та мером Кременчука Віталієм Малецьким

Триває розгляд справи навколо будівництва приватного НПЗ у Кременчуці. Нагадаємо, що за позовними заявами депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка, Полтавський окружний адміністративний суд уже відкрив 4 провадження. Депутат оскаржує законність проведення громадських слухань, а також ставить під сумнів легітимність сесій, на яких депутати надавали дозвіл на початок розробки містобудівної документації та її затвердження.

З Єдиного реєстру судових рішень стало відомо, що в судовому порядку протиправність прийнятих рішень, які стосуються будівництва заводу, доводить і колега депутат районної ради, ветеран АТО, діючий військовослужбовець Сергій Захожий. Захожий з родиною мешкає в безпосередній близькості до Північного промислового вузла й, за його словами, не з чуток знає про жахливий сморід підприємств нафтопереробної галузі. Інтереси Сергія Захожого представляє адвокат Руслан Лазоренко.

Аналізуючи документи та відеозапис пленарного засідання сесії від 8 вересня 2023, які надали суду представники Кременчуцької міської ради разом з відзивом на позов, позивачі вказали на факт підробки низки документів, та недопустимість їх прийняття, як доказів.

Попри відсутність письмової реєстрації депутатів, яка в обов’язковому порядку має відбуватися перед початком пленарного засідання і засвідчувати особисту присутність кожного депутата, юристи міської ради долучили до матеріалів справи список депутатів, які взяли участь у сімнадцятому пленарному засіданні позачергової XX сесії від 8 вересня 2023 року, скріплений гербовою печаткою ради та підписами міського голови й секретаря міської ради.



