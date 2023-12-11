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Міська рада надає суду сфальсифіковані докази у справі будівництва приватного НПЗ — депутат Лазоренко

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 284 Позиція


Подробиці справи навколо будівництва приватного НПЗ, який пов’язують з ексрегіоналом народним депутатом Юрієм Шаповаловим та мером Кременчука Віталієм Малецьким

Триває розгляд справи навколо будівництва приватного НПЗ у Кременчуці. Нагадаємо, що за позовними заявами депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка, Полтавський окружний адміністративний суд уже відкрив 4 провадження. Депутат оскаржує законність проведення громадських слухань, а також ставить під сумнів легітимність сесій, на яких депутати надавали дозвіл на початок розробки містобудівної документації та її затвердження.

З Єдиного реєстру судових рішень стало відомо, що в судовому порядку протиправність прийнятих рішень, які стосуються будівництва заводу, доводить і колега депутат районної ради, ветеран АТО, діючий військовослужбовець Сергій Захожий. Захожий з родиною мешкає в безпосередній близькості до Північного промислового вузла й, за його словами, не з чуток знає про жахливий сморід підприємств нафтопереробної галузі. Інтереси Сергія Захожого представляє адвокат Руслан Лазоренко.

Аналізуючи документи та відеозапис пленарного засідання сесії від 8 вересня 2023, які надали суду представники Кременчуцької міської ради разом з відзивом на позов, позивачі вказали на факт підробки низки документів, та недопустимість їх прийняття, як доказів.

Попри відсутність письмової реєстрації депутатів, яка в обов’язковому порядку має відбуватися перед початком пленарного засідання і засвідчувати особисту присутність кожного депутата, юристи міської ради долучили до матеріалів справи список депутатів, які взяли участь у сімнадцятому пленарному засіданні позачергової XX сесії від 8 вересня 2023 року, скріплений гербовою печаткою ради та підписами міського голови й секретаря міської ради.


У списку, навпроти прізвища секретаря міської ради Юрія Гриценка стоїть відмітка, що він «присутній в залі», саме в залі сесійних засідань, а не в дистанційному режимі. Своєю чергою, як вбачається з відеозапису, і репліки міського голови Малецького, пан Гриценко на сесії був відсутній, оскільки знаходився у відрядженні, а отже в залі його бути не могло. Позивачі підкреслюють, що відеозапис сесії, згідно з регламентом Ради, є також офіційним документом і невіддільною частиною протоколу, тобто мова йде про свідоме надання суду неправдивих відомостей шляхом фальсифікації та підробки документів.

З відеозапису неможливо сказати, де саме він був зроблений, хто з депутатів знаходився в залі, і хто як голосував. 

— Як видно з відео, міський голова, наголошує на тому, що оцінку його діям дасть історія, однак спершу її мали б дати правоохоронні органи, зважаючи підробку документів і спотворення результатів голосування. Аналогічних фактів, де міська рада вдається до махінацій з документами, просто безліч, — мовить депутат Богдан Лазоренко.

Нагадаємо, що триває збір підписів проти будівництва нового нафтопереробного заводу.


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Автор: Аліса Котова
Теги: Богдан Лазоренко судова справа НПЗ
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