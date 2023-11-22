«Ми проти НПЗ Малецького!» Жителів міста запрошують поставити підписи проти будівництва нового заводу

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Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, в судовому порядку, оскаржує рішення сесії Кременчуцької міської щодо розробки та затвердження містобудівної документації. Відповідні нормативно-правові акти стосуються намірів підприємства ТОВ «АЛМА ОІЛ ГРУП» збудувати на теренах міста завод з переробки вуглеводневої сировини. Простими словами, мова про будівництво приватного нафтопереробного заводу, що значно погіршить стан екології та навколишнього середовища для мешканців Молодіжного, які постійно потерпають від викидів промислових гігантів. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського, Кременчук останні 5 років, входить в ТОП 10 міст з найбільш забрудненим атмосферним повітрям. Левова частка викидів припадала саме на побічні продукти нафтопереробної галузі.

Ця тема, була предметом низки розслідувань у регіональних та всеукраїнських ЗМІ. Журналістам вдалося з’ясувати, що підприємство ТОВ «АЛМА ОІЛ ГРУП» тісно пов’язане з бізнес-структурами колишніх «регіоналів», а також з низкою осіб, що мають афільовані зв’язки з міським головою Віталієм Малецьким та нардепом Шаповаловим. Так з відкритих джерел і реєстрів вбачається, що земельні ділянки, які межують з територією майбутнього НПЗ, перебувають у власності приватних підприємств кінцевим бенефіціаром яких зазначається, такий собі Віталій Марченко. Пана Марченка називають кумом Віталія Малецького, і з ним пов’язують заклад громадського харчування «Сім сорок», який нещодавно відкрився в нашому місті.

Що потрібно зробити? З паспортом та реєстраційним номером картки платника податків, завітати до громадської приймальні депутата Богдана Лазоренка за адресою бульвар Українського Відродження 8, де підписати заяву про приєднання до справи та підтримання позивних вимог. ВСЕ! Приймальня працює з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00. Наголошуємо, що не просто петиція чи колективне звернення, це офіційний документ на який буде зважати суд, долучаючи його до справи. Не будьте байдужими!

Нагадаємо, вже відкрито 4 судових провадження по цій справі, з метою унеможливити знищення екології Кременчука.