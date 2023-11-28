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Кременчук, Спорт

Кременчуцький клуб туристів організовує похід вихідного дня: як долучитись

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 156

 

Дистанція маршруту — приблизно 10 км

У неділю, 3 грудня, Кременчуцький клуб туристів організує похід «Тренування — орієнтування». Про це ТЪ повідомили в громадській організації «Кременчуцький міський клуб туристів».

Дистанція маршруту — приблизно 10 км, пролягатиме від Світловодська до Кременчука. Похід почнеться о 9.30 від зупинки громадського транспорту на залізничному вокзалі Кременчука. Учасники походу їхатимуть до Світловодська автобусом.

— Це чудова можливість помандрувати, познайомитися з новими людьми, відпочити та  навчитися користуватися компасом, мапою, також кожен учасник матиме можливість спробувати свої сили в орієнтуванні, — йдеться у повідомленні.

Організатори надають список необхідних речей в похід:

  • Гроші на проїзд: ₴40 в один бік;
  • Організаційні витрати: ₴50 (підготовка та друк карт, оренда обладнання);
  • Чай та перекус;
  • Змінний (сухий) одяг. 

Свою участь необхідно підтвердити, зазначили в клубі, за цим номером телефону +380677525281. Наразі організація працює за донат у 100 гривень на «ремонтомобіль» для 77-ї бригади. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: похід клуб туристів
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