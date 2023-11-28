Кременчуцький клуб туристів організовує похід вихідного дня: як долучитись

У неділю, 3 грудня, Кременчуцький клуб туристів організує похід «Тренування — орієнтування». Про це ТЪ повідомили в громадській організації «Кременчуцький міський клуб туристів».
Дистанція маршруту — приблизно 10 км, пролягатиме від Світловодська до Кременчука. Похід почнеться о 9.30 від зупинки громадського транспорту на залізничному вокзалі Кременчука. Учасники походу їхатимуть до Світловодська автобусом.
Організатори надають список необхідних речей в похід:
Свою участь необхідно підтвердити, зазначили в клубі, за цим номером телефону +380677525281. Наразі організація працює за донат у 100 гривень на «ремонтомобіль» для 77-ї бригади.
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