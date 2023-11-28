У Кременчуцькій дитячій лікарні працює басейн для немовлят і реабілітації дітей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 253

Пацієнти, які знаходяться у відділенні реабілітації, займаються в басейні безплатно

У Кременчуцькій міській дитячій лікарні працює басейн для немовлят і реабілітації дітей. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Одним із напрямків у профілактиці та лікуванні дитячих хвороб є гідротерапія, а саме малюкове плавання та гідрокінезотерапія.

Яку користь приносить плавання для немовлят?

Під час пірнання розробляються легені, надалі діти менше хворіють на респіраторні захворювання.

Пірнання сприяє інтелектуальному розвитку дитини. У цей час відбувається приплив крові до мозку, що активізує його діяльність.

Профілактика при гіпо-, гіпертонусі, кривошиї, дисплазії.

Зміцнення м'язів та фізичного розвитку організму дитини.

Починати малюкове плавання бажано з 3-4–місячного віку та ходити до басейну мінімум 2 рази на тиждень.

Гідрокінезотерапія — це засіб фізичної реабілітації, який полягає у виконанні фізичної терапії у водному середовищі (басейні). Такі вправи показані дітям із захворюваннями й травмами опорно-рухового апарату, при порушеннях постави, атрофіях м'язів, порушенні обміну речовин, захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, а також при захворюваннях внутрішніх органів, судинній патології, порушенні обміну речовин, захворюваннях нервової системи.

Заняття проходять на базі консультативно-діагностичного центру та реабілітаційного відділення лікарні за адресою: вул. Лікаря Парнети, 16.

За цим напрямком працюють два інструктори з лікувальної фізкультури:

Лариса Василівна Харченко – 28 років стажу;

Ірина Ярославівна Кічак – 12 років стажу.

Пацієнти, які знаходяться у відділенні реабілітації, займаються в басейні безплатно. У дописі йдеться, що амбулаторно діти можуть займатись за благодійний внесок.

Додаткова інформація за телефонами реєстратури лікарні: 067-995-95-15; 067-273-94-81.