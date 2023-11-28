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Пасажирський транспорт з автовокзалу сьогодні їздить у звичному режимі

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 99

 

Учора були масові затримки та скасування рейсів

Старший касир кременчуцького автовокзалу Марина Жарова розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що сьогодні, 28 листопада, ситуація з приміським та міжміським транспортом стабілізувалася. Ожеледиця не вплинула на рейси, на відміну від учорашнього дня:

 

«У зв'язку з погодою дуже погано їхали на всі напрямки — Київ, Дніпро, Полтавський напрямок. Сьогодні всі по графіку, всі в рейсі.»

Щодо громадського транспорту, який курсує по місту, ми поцікавилися у людей, чи довго доводиться чекати тролейбуси та маршрутки:

Одиниці нема (тролейбусу № 1 ред.), чекаємо пів години, померзли вже. Із затримками їде, можливо, через погоду, розповіли нам люди на зупинці.

Про те, чи увесь міський транспорт нині курсує містом, ми поцікавилися у міськвиконкомі. На коментар можновладців поки чекаємо.

Нагадаємо, що вчора, 27 листопада, Кременчук засипало снігом, а дороги скувала ожеледиця.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: автовокзал розклад руху пасажирські перевезення
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