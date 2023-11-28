Пасажирський транспорт з автовокзалу сьогодні їздить у звичному режимі

Старший касир кременчуцького автовокзалу Марина Жарова розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що сьогодні, 28 листопада, ситуація з приміським та міжміським транспортом стабілізувалася. Ожеледиця не вплинула на рейси, на відміну від учорашнього дня:
Щодо громадського транспорту, який курсує по місту, ми поцікавилися у людей, чи довго доводиться чекати тролейбуси та маршрутки:
Про те, чи увесь міський транспорт нині курсує містом, ми поцікавилися у міськвиконкомі. На коментар можновладців поки чекаємо.
Нагадаємо, що вчора, 27 листопада, Кременчук засипало снігом, а дороги скувала ожеледиця.
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