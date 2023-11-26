Поліція просить кременчужан скасувати поїздки через негоду

Поліція просить кременчужан обмежити або відкласти поїздки через негоду. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.
За її словами, на дорогах Кременчуцького району почалися опади. Групи реагування відділення поліції № 2 Кременчуцького райуправління чергують у тих районах, де щороку були проблеми з рухом, та надалі передають інформацію Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури України.
Нагадаємо, що через негоду в Полтавській області вже знеструмлені 20 населених пунктів у Кременчуцькій, Семенівській, Лохвицькій, Хорольській, Лубенській тергромадах. У районі Лубен на трасі Київ-Харків сталася ДТП за участі вантажівки та легковика.
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