26 листопада в районі Лубен на трасі Київ-Харків сталася ДТП за участі вантажівки та легковика. Про це повідомляють очевидці в соцмережах.
На місці працюють поліцейські.
Нагадаємо, що на 26-27 листопада область отримала штормове попередження. На автошляхах нині працюють 106 робітників і 81 машина снігоприбиральної техніки. Через негоду 27-28 листопада кременчуцькі школярі навчатимуться дистанційно, а власників приватних автомобілів просять прибрати автівки з вулиць, щоб вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки.
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