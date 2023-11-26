«Ворскла» стала володарем жіночого Кубка України-2023

Вчора, 19:02 Переглядів: 204 Новини компаній

У фінальному поєдинку розіграшу Кубка України-2023 серед жінок на львівському стадіоні «СКІФ» зустрічалися дві найкращі команди попереднього чемпіонату України — «Ворскла» й «Кривбас»

«Ворскла» стала володарем жіночого Кубка України-2023. Полтавки вийшли до вирішального етапу в статусі чинних володарок трофея, а от команда із Кривого Рогу грала у фінальному матчі вперше в історії. На шляху до фіналу «Ворскла» пройшла команди «Атекс» (30:0), «Ладомир» (3:1), «Дніпро-1» (5:1), а «Кривбас» обігрував «Минай» (6:0), «Житлобуд-1» (1:1, пен. 4:2), «Колос» (2:1).

На 40-й хвилині Вероніка Андрухів ударом зі штрафного вивела «Ворсклу» вперед. У дебюті другого тайму вона ж із передачі Ірини Подольської оформила дубль. Наприкінці поєдинку «Кривбас» залишився в меншості, що лише спростило завдання для суперниць, які зберегли перевагу — 2:0. Авторка обох голів в цьому матчів Вероніка Андрухів є найкращою бомбардиркою Кубка України цього сезону, відзначившись 11 разів.

Тож «Ворскла» вчетверте поспіль і вчетверте у власній історії виборола Кубок України (щоправда, у сезонах 2019/2020 та 2020/2021 команда здобувала трофей під назвою «Житлобуд-2»).

Додамо, що переможцями Кубка України серед жіночих команд ставали дев’ять клубів. З 11-ма титулами лідирує харківський «Житлобуд-1». Також трофей здобували «Донеччанка» (Донецьк), «Легенда» (Чернігів), «Ворскла» (Полтава)/"Житлобуд-2« (Харків) — по чотири рази, «Металіст» (Харків), «Аліна» (Київ) — по два, «Нафтохімік» (Калуш), «Динамо» (Київ), «Арена» (Київ/Фастів) — по одному разу.

Жіночий футбол поступово набуває обертів в Україні, як і впровадження принципів участі жінок у сферах, які раніше вважалися чоловічими. Спонсор і партнер футбольного клубу «Ворскла», компанія Ferrexpo, також у своїй діяльності дотримується принципів зміцнення гендерної рівності та демонструє комплексний підхід до розв'язання цього питання.

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