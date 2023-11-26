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Кременчук, Освіта

У Горішніх Плавнях відбулася лекція для підлітків про пагубність наркозалежності

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

 Спілкування психолога з підлітками тривало близько півтори години

Днями в малій залі Палацу культури і творчості Горішніх Плавнів відбулася лекція психологині, президентки громадської організації «Нарконон» Марини Грибанової, яка з 2009 року співпрацює з освітянами Горішніх Плавнів аби запобігати розповсюдженню в підлітковому середовищі наркотичної залежності. Про це повідомило видання «Хроніки тижня» у матеріалі Анастасії Левченко.

На захід прийшли учні дев’ятих класів загальноосвітніх шкіл громади, першокурсники Політехнічного фахового коледжу КНУ імені Михайла Остроградського, Вищого професійного гірничо-будівельного училища.

Марина Грибанова впевнена, що такі зустрічі — це дуже важлива справа. Адже, за її словами, саме у цьому віці молодь найбільш вразлива до спокуси спробувати на собі дію наркотиків. Мета заходу, зазначила лекторка — допомогти підліткам зрозуміти шкідливість дії наркотичних речовин на організм, усвідомити, що таке наркотична залежність та які її наслідки.

— Молоді люди повинні мати відповідні знання аби розуміти усю пагубність наркозалежності, самостійно приймати вірні рішення, вибирати такий спосіб життя, щоб бути щасливими, — наголосила Марина Грибанова.

Вона, зокрема, зазначила, що систематичне проведення аналогічних лекцій в Харківській області з 1997-го по 2005 рік сприяло зниженню кількості наркозалежних у регіоні.

Спілкування психолога з підлітками тривало близько півтори години. Грибанова на прикладах пояснювала принцип дії наркотичних речовин. Разом зі слухачами розв’язувала ситуативні задачі, а часом і жартувала. На лекції лекторка не пояснює, що погано, а що добре, що потрібно робити, а що ні. Вона надає інформацію, розраховану на самостійні висновки слухачів. Лекція проходила у форматі спілкування з аудиторією.

У перервах між розповідями Марина Грибанова ставила питання, на кшталт:

«Будь-який алкоголь і наркотики — це що?», — запитує лекторка.

На що відповідали: «Це — отрута».

«Тож людина вживає отруту, щоб стало краще й одразу?», — питає психолог.

Або: «Люди отруюються, щоб бути щасливими?».

«Такі лекції — пізнавальні, цікаві та корисні, — наголосила начальниця відділу у справах сім’ї та молоді міської служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики Тетяна Оробченко. — Якщо з цього заходу вийдуть хоча б троє дітей, які змінять свою точку зору чи поведінку або погляд на проблему наркозалежності — ми вже отримаємо виграш».

Тетяна Оробченко також зазначила, що «багато негативу діти беруть з інтернету». До того ж, вказала вона, знизився рівень участі батьків у вихованні підростаючого покоління, у домашній просвітницькій роботі. «Тому ми організовуємо такі зустрічі. Я впевнена, буде користь», — підсумувала очільниця відділу.

Варто зазначити, що, за оцінками фахівців, зараз у світі налічується приблизно 200 млн споживачів наркотиків. Іноді називають цифру в кілька разів більшу. Відповідно до деяких даних, сьогодні в українських містах 60% хлопців та 20% дівчат віком 15-17 років стикалися з наркотичними речовинами. Не всі вони пробували їх самі, але знайомі з цими практиками. А ті з них, хто вже спробував, зазнають безпосереднього ризику розвитку наркозалежності.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні лекція наркотики
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