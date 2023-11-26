Негода дісталася до Полтавщини: в різних районах області — сніг та дощ

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 9

Негода дісталася до Полтавщини. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

На автошляхах працюють 106 робітників і 81 машина снігоприбиральної техніки. Наразі дороги області — в проїжджому стані.

У разі ускладнення руху — звертайтеся до диспетчерських служб: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).

Через негоду в області знеструмлені 17 населених пунктів у Кременчуцькій, Семенівській, Лохвицькій та Хорольській громадах. Це понад 2700 абонентів. П’ять аварійних бригад працюють над відновленням електропостачання.

Якщо у вас виникли несправності зі світлом — звертайтеся до кол-центру обленерго: 0972020207, 0503059910, 0931702533, 0532510910. Додаткові контакти філій та дільниць — ТУТ.

Нагадаємо, що через прогнозовану на понеділок негоду, 27-28 листопада кременчуцькі школярі навчатимуться дистанційно, а власників приватних автомобілів просять прибрати автівки з вулиць, щоб вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки.



