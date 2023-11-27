Боксерка з Кременчука здобула «бронзу» чемпіонату України

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 186

Боксерка з Кременчука здобула «бронзу» чемпіонату України серед чоловіків та жінок на призи срібного призера Олімпійських ігор Андрія Котельника у Львові. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

Участь у національному чемпіонаті беруть понад 200 майстрів боксу з усіх куточків країни. Полтавщину представляють 10 боксерів із Полтави, Горішніх Плавнів та Кременчука.

Катерина Чабанюк із Кременчука здобула на турнірі бронзову медаль.