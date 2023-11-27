26 листопада у Горішніх Плавнях уламки БпЛА впали на територію підприємства

Вчора, 26 листопада, о 2.00 у Горішніх Плавнях уламки БпЛА впали на територію підприємства. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 9-ма ударними БпЛА. Протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 8 «шахедів», зокрема один із них на Полтавщині.
*Фото ілюстративне
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