У Кременчуці через негоду дерева падають на припарковані автівки

Сьогодні, 08:56 Переглядів: 436

У Кременчуці сильний вітрюган валить дерева на припарковані автівки. Фото, яке ви бачите вище, зроблене нашим читачем на вулиці Полковника Гегечкорі.

Як інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, 27 листопада о 6.15 до служби порятунку надійшло сповіщення, що на вулиці Давида Кострова на дорогу впала деревина. Після виклику на місце події прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, за допомогою бензопили розпиляли деревину та прибрали з проїжджої частини.

А ось ці фото надіслав ТЪ наш читач Валерій. Він написав, що біля входу у дитсадки №11 та 25 (поблизу мерії) на вулиці Перемоги, 22 тополі привалили дві автівки. До цього містяни неодноразово просили прибрати ці тополі, але комунальники спиляли лише березу.

Нагадаємо, поліція просить кременчужан скасувати поїздки через негоду.