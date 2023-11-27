У центрі Кременчука зіткнулися снігоприбиральна машина та маршрутка 2В

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 264

Також сталася ДТП під мостом на вулиці Ярмарковій

Вранці 27 листопада на перехресті вулиць Сумської та Небесної Сотні зіткнулися снігоприбиральна машина та маршрутка 2В.

Також сталася ДТП під мостом на вулиці Ярмарковій – не розминулися легковики. Про це повідомила патрульна поліція. На місці працюють патрульні та регулюють рух. Зважайте під час планування поїздки.

Дороги на Полтавщині засніжило, подекуди їх скувала ожеледиця, тому поліція просить містян за можливості обмежити або відкласти поїздки.

Крім того, міська влада закликає кременчужан не паркувати автомобілі на дорогах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Сьогодні краще залишити свої автівки у гаражах і на стоянках.