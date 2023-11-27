У центрі Кременчука зіткнулися снігоприбиральна машина та маршрутка 2В

Вранці 27 листопада на перехресті вулиць Сумської та Небесної Сотні зіткнулися снігоприбиральна машина та маршрутка 2В.
Також сталася ДТП під мостом на вулиці Ярмарковій – не розминулися легковики. Про це повідомила патрульна поліція. На місці працюють патрульні та регулюють рух. Зважайте під час планування поїздки.
Дороги на Полтавщині засніжило, подекуди їх скувала ожеледиця, тому поліція просить містян за можливості обмежити або відкласти поїздки.
Крім того, міська влада закликає кременчужан не паркувати автомобілі на дорогах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Сьогодні краще залишити свої автівки у гаражах і на стоянках.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.