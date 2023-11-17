У Міському палаці культури двоє чоловіків видаватимуть себе за попзірок минулого (афіша)

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 1

1 грудня о 18.00 у Міському палаці культури Сучасний театр покаже суперкомедію «Новорічна афера по-українськи».

Коли настають складні часи – чого тільки не зробиш заради грошей! А заради великих грошей можна ризикнути і по повній! Двоє чоловіків-невдах вирішують заробити на Новий рік продавши себе як попзірок минулого. Дуже далекого минулого. Переодягнувшись у гламурних жіночок, вони з блиском реалізовують задумане, поки в одну з них не закохується мільярдер. І щоб їх не викрили, доводиться імпровізувати.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість квитків — 200-400 грн.