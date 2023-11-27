Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Глобинщині на трасі розвернуло фуру

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 42

 

Проїзд дорогами району ускладнений

Рух на дорогах Кременчуцького району не заблокований, але ускладнений. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

За її словами, найбільше затруднення — на Глобинщині.

— Там зараз сніг, розвернуло фуру. Поліціянти забезпечують реверсний рух. Поки не заблоковані дороги, але дуже слизько. Є декілька ДТП в районі: одне авто розвернуло, інше — скинуло на узбіччя. Без потерпілих. На місці працюють групи реагування, — каже Васенко.

Поліція рекомендує всім водіям, які не можуть скасувати поїздку, обов’язково заправити авто, зарядити повербанки, ліхтарі, брати в поїздку теплі речі.

Нагадаємо, у разі ускладнення руху — звертайтеся до диспетчерських служб: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: погода ускладення погодних умов ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх