На Глобинщині на трасі розвернуло фуру

Рух на дорогах Кременчуцького району не заблокований, але ускладнений. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.
За її словами, найбільше затруднення — на Глобинщині.
Поліція рекомендує всім водіям, які не можуть скасувати поїздку, обов’язково заправити авто, зарядити повербанки, ліхтарі, брати в поїздку теплі речі.
Нагадаємо, у разі ускладнення руху — звертайтеся до диспетчерських служб: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.