На Глобинщині на трасі розвернуло фуру

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 42

Рух на дорогах Кременчуцького району не заблокований, але ускладнений. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

За її словами, найбільше затруднення — на Глобинщині.

— Там зараз сніг, розвернуло фуру. Поліціянти забезпечують реверсний рух. Поки не заблоковані дороги, але дуже слизько. Є декілька ДТП в районі: одне авто розвернуло, інше — скинуло на узбіччя. Без потерпілих. На місці працюють групи реагування, — каже Васенко.

Поліція рекомендує всім водіям, які не можуть скасувати поїздку, обов’язково заправити авто, зарядити повербанки, ліхтарі, брати в поїздку теплі речі.

Нагадаємо, у разі ускладнення руху — звертайтеся до диспетчерських служб: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).