Які ціни пропонують лісівники Кременчука на новорічні дерева

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 347

Коли саме жителі Кременчука зможуть купити ялинку, в лісгоспі наразі не уточнюють

У грудні Кременчуцьке лісове господарство планує розпочати продаж новорічних сосен. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники лісгоспу 28 листопада.

Вони зазначили, що 1 грудня всі лісництва Полтавщини матимуть дерева на продаж. Коли саме жителі Кременчука зможуть купити ялинку, в лісгоспі наразі не уточнюють.

Ціни, які пропонують кременчужанам на новорічні сосни та гілки у 2023 році:

Розмір ялинки Сосна звичайна Сосна кримська до 1 м 96 грн 168 грн від 1,01 до 2 м 132 грн 252 грн від 2,01 до 3 м 240 грн 360 грн Більше 3-х м. За кожний 1 м додається 84 грн 120 грн Комплекти новорічні з 5 гілок (до 1 м) 60 грн Гілки до 0,5 м 18 грн від 0,51 до 1 м 21 грн від 1,01 до 2 м 33 грн від 2,01 до 2,5 м 39 грн від 2,51 до 3 м 45 грн від 3,01 до 3,5 м 57 грн від 3,5 до 4 м 66 грн



