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Сьогодні у Кременчуці попрощалися з 53-річним рядовим Павлом Іваненком

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 81

 
Під час виконання бойового завдання отримав осколкове поранення, через яке лікувався у трьох шпиталях, але в останньому його серце зупинилося 

Сьогодні, 28 листопада, у Кременчуці попрощалися з 53-річним рядовим Павлом Вікторовичем Іваненком.

Народився Павло 15 жовтня 1970 року в Кременчуці, тут закінчив середню школу № 1, а потім вище професійне училище № 7. Тривалий час працював у річковому порту, потім на Міськводоканалі.

 

З 28 липня 2023 року Павло Іваненко проходив військову службу, був рядовим. На позиції він отримав важкі поранення, потім лікувався у трьох шпиталях, але 17 листопада його серце зупинилося.

 

— Серце не витримало, Павло помер. Я вважаю, що командування буде подавати його на нагороду. Бо він дійсно відстоював нашу Батьківщину. Дійсно був хлопець-герой. Зі своїм підрозділом виконував складні бойові завдання. Там всі такі, — говорить військовослужбовець з позивним «Художник».

Чимало людей прийшли сьогодні провести в останню путь Павла Іваненка. Серед них друзі, колишні колеги, близькі та рідні.

 

— Ми працювали з Павлом разом на Кременчукводоканалі, на ділянці очисних споруд каналізації. Він працював охоронником в моїй зміні. Павло запам’ятався як добра, чуйна людина. Дуже любив свого сина Дмитра, який теж працює на нашому підприємстві. Одне запитання: чому Бог забирає хороших людей так рано? Я останній раз його бачив, як йшов на роботу, а він з матір’ю йшов у військкомат. Зустрілись, привітались, а він мені: «Серьога, я пішов!». Мати його проводжала у цей день у військкомат на відправку. Це було особисте рішення. Він казав, що не буде ухилятися, коли призвуть. Давно пройшов комісію і чекав, коли прийде повістка, — говорить працівник КП «Кременчукводоканал» Сергій Штефан.

 

— Мобілізували Павла Іваненка наприкінці липня цього року. А вже у жовтні під Авдіївкою, Донецької області, він був тяжко поранений, лікувався в Києві. Ми дуже сумуємо, щиро співчуваємо, не знаємо, як висловити слова скорботи рідним, близьким. Так, у Павла було якесь полегшення стану здоров’я після поранення, а потім погіршилось. На жаль, серце не витримало тяжких поранень, — говорить Анатолій Данько, начальник служби охорони комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

 

У Павла Іваненка залишилися мати та син.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Дарія Згура Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: Прощання поховання війна воїни світла
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