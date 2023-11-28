У Полтаві чоловік випав з вікна багатоповерхівки

27 листопада близько 21.00 у Полтаві із шостого поверху багатоповерхівки випав 21-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба Полтавського районного управління поліції.
Повідомлення про це правоохоронці отримали від медиків «швидкої».
Зараз потерпілий у тяжкому стані знаходиться в реанімації.
Поліція встановлює причини та обставини події.
Нагадаємо, у серпні у Полтаві юнак випав із вікна багатоповерхівки. Подібна ситуація сталася у серпні й у Горішніх Плавнях.
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