Громадська організація «На крилах надії України» кличе записатися на гуманітарку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 220

При собі треба мати документи на дітей

У рамках співпраці з європейськими партнерами, ГО «На крилах надії України» прохає всіх охочих, у кого в сім'ї є діти з інвалідністю, звернутись для попереднього запису на отримання гуманітарної допомоги.

При собі треба мати документи на дітей (ксерокопія індивідуального податкового номера, документу про інвалідність).

«На крилах надії України» працює у:

понеділок, вівторок, середу, з 12.00 до 15.00

за адресою: вул. Університетська (колишня Першотравнева), 33, 2 під'їзд.

Нагадаємо, що у громадській організації «На крилах надії України» можна безкоштовно отримати одяг для дорослих та дітей.



