Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Благодійність, Для дому і сім'ї

Громадська організація «На крилах надії України» кличе записатися на гуманітарку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 220

При собі треба мати документи на дітей

У рамках співпраці з європейськими партнерами, ГО «На крилах надії України» прохає всіх охочих, у кого в сім'ї є діти з інвалідністю, звернутись для попереднього запису на отримання гуманітарної допомоги.

При собі треба мати документи на дітей (ксерокопія індивідуального податкового номера, документу про інвалідність).

«На крилах надії України» працює у:

понеділок, вівторок, середу, з 12.00 до 15.00

за адресою: вул. Університетська (колишня Першотравнева), 33, 2 під'їзд.

Нагадаємо, що у громадській організації «На крилах надії України» можна безкоштовно отримати одяг для дорослих та дітей.


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї гуманітарна допомога На крилах надіїї України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх