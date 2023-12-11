Громадська організація «На крилах надії України» кличе записатися на гуманітарку

При собі треба мати документи на дітей
У рамках співпраці з європейськими партнерами, ГО «На крилах надії України» прохає всіх охочих, у кого в сім'ї є діти з інвалідністю, звернутись для попереднього запису на отримання гуманітарної допомоги.
При собі треба мати документи на дітей (ксерокопія індивідуального податкового номера, документу про інвалідність).
«На крилах надії України» працює у:
понеділок, вівторок, середу, з 12.00 до 15.00
за адресою: вул. Університетська (колишня Першотравнева), 33, 2 під'їзд.
Нагадаємо, що у громадській організації «На крилах надії України» можна безкоштовно отримати одяг для дорослих та дітей.
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