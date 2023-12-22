Голова правління «Кременчукгазу» Богдан Оксенко отримав знак «За заслуги перед містом»

Голова правління приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз» Богдан Оксенко отримав від міської влади почесний нагрудний знак «За заслуги перед містом». Нагородження відбулось на сесії міськради 22 грудня.
Як вказано у проєкті рішення, Богдана Оксенка нагородили за значні досягнення у професійній діяльності, видатні особисті заслуги перед містом, активну участь в благодійній та волонтерській діяльності.
Нагадаємо, у Кременчуці тренери з боксу і велоспорту отримали відзнаки від міста.
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