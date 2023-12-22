Голова правління «Кременчукгазу» Богдан Оксенко отримав знак «За заслуги перед містом»

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Відзнаку керівник отримав за значні досягнення у професійній діяльності та волонтерство

Голова правління приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз» Богдан Оксенко отримав від міської влади почесний нагрудний знак «За заслуги перед містом». Нагородження відбулось на сесії міськради 22 грудня.

Як вказано у проєкті рішення, Богдана Оксенка нагородили за значні досягнення у професійній діяльності, видатні особисті заслуги перед містом, активну участь в благодійній та волонтерській діяльності.

— Зараз вони («Кременчукгаз» — ред.) працюють над проєктом «Газовий хаб» — це така річ, коли людина приходить і з одного вікна оформлює усі документи на оформлення газу, приладів, розробки проєктної документації, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, у Кременчуці тренери з боксу і велоспорту отримали відзнаки від міста.