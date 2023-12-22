На Полтавщині водійка наїхала на неповнолітнього пішохода

Сьогодні, 21:26 Переглядів: 0

22 грудня близько 17.50 у місті Лубни сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, водійка автомобіля Hyundai наїхала на неповньолітнього 14-річного пішохода. Хлопець отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці на перехресті вулиці Героїв Крут та проспекту Лесі Українки зіткнулися два дегковики.