Лубенські комунальники обприскують ялинки у місті смердючим розчином

У Лубнах комунальне підприємство «Конвалія» обприскує ялинки смердючим розчином. Про це йдеться у матеріалі Мозамбік.Медіа з посиланням на фейсбук-сторінку підприємства.
Такі заходи працівники проводять, аби запобігти крадіжкам дерев у новорічні свята.
Окрім цього, за зрубані дерева закон передачає виплату порушником штрафу та компенсацію вартості зрубаного дерева.
Нагадуємо, зараз в Україні загалом, і на Полтавщині зокрема, працівники держпідприємства «Ліси України» разом з правоохоронцями проводять перевірку продажу ялинок філіями підприємства. На кожній ялинці має бути бирка зі штрих-кодом, а оплата здійснюватись через термінал або касовий апарат.
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