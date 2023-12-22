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Полтавщина

Лубенські комунальники обприскують ялинки у місті смердючим розчином

Вчора, 22:00 Переглядів: 142

 

Таким чином хочуть запобігти крадіжкам дерев

У Лубнах комунальне підприємство «Конвалія» обприскує ялинки смердючим розчином. Про це йдеться у матеріалі Мозамбік.Медіа з посиланням на фейсбук-сторінку підприємства.

Такі заходи працівники проводять, аби запобігти крадіжкам дерев у новорічні свята.

Обприскуємо ялинки смердючим розчином — на випадок, якщо комусь спаде на думку зрубати верхівку чи гілки зелених красунь, що прикрашають наше місто, щоб притягти в своє помешкання. Там смердітиме так, що «свято» буде зіпсоване… - коментують комунальники.

Окрім цього, за зрубані дерева закон передачає виплату порушником штрафу та компенсацію вартості зрубаного дерева.

Нагадуємо, зараз в Україні загалом, і на Полтавщині зокрема, працівники держпідприємства «Ліси України» разом з правоохоронцями проводять перевірку продажу ялинок філіями підприємства. На кожній ялинці має бути бирка зі штрих-кодом, а оплата здійснюватись через термінал або касовий апарат.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Мозамбік.Медіа
Теги: Лубни ялинки комунальники
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