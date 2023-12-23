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Кременчук, Освіта

Викладачка Кременчуцького національного університету отримала премію Верховної Ради України

Сьогодні, 07:56 Переглядів: 997

 

Науковиця викладає на кафедрі інформатики та вищої математики

Професорка Кременчуцького національного університету Олена Кобильська отримала премію Верховної Ради України для молодих вчених за 2022 рік. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на університет.

Пані Олена має звання докторки технічних наук, на кафедрі університету працює професоркою. Премія їй присуджена за роботу «Математичне та комп`ютерне моделювання теплових процесів у складних системах металургії та електромеханіки».

Сума премії становить шістдесят прожиткових мінімумів. 

Загалом цю премію за 2022 рік отримали 50 молодих вчених. На конкурс подавалися 62 роботи 108 претендентів.

Олена Кобильська є авторкою близько 100 публікацій з математичного моделювання та чисельних методів, у 2014 році стала лауреатом гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Зараз є експертом секції Наукової ради Міністерства освіти і науки за фаховим напрямом «Математика».

Нагадаємо, ректор Кременчуцького національного університету потрапив до переліку найцитованіших науковців світу.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький національний університет
Теги: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського викладач нагородження премія
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