Викладачка Кременчуцького національного університету отримала премію Верховної Ради України

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Професорка Кременчуцького національного університету Олена Кобильська отримала премію Верховної Ради України для молодих вчених за 2022 рік. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на університет.

Пані Олена має звання докторки технічних наук, на кафедрі університету працює професоркою. Премія їй присуджена за роботу «Математичне та комп`ютерне моделювання теплових процесів у складних системах металургії та електромеханіки».

Сума премії становить шістдесят прожиткових мінімумів.

Загалом цю премію за 2022 рік отримали 50 молодих вчених. На конкурс подавалися 62 роботи 108 претендентів.

Олена Кобильська є авторкою близько 100 публікацій з математичного моделювання та чисельних методів, у 2014 році стала лауреатом гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Зараз є експертом секції Наукової ради Міністерства освіти і науки за фаховим напрямом «Математика».

Нагадаємо, ректор Кременчуцького національного університету потрапив до переліку найцитованіших науковців світу.