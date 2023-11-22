Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Ректор Кременчуцького національного університету потрапив до переліку найвпливовіших науковців світу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 585

З Полтавської області він єдиний потрапив до цього списку

Ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор Михайло Загірняк потрапив до переліку 2% найбільш цитованих учених світу у галузі електротехніки та електроніки у 2023 році.

Це міжнародний рейтинг світової загальнонаукової бази авторів за показниками цитування їхніх наукових праць. 

У професора Загірняка налічується понад 1279 цитувань, 173 проіндексовані публікації та високий індекс цитування — h-індекс 25. (своєрідний маркер, що свідчить про актуальність та затребуваність наукових праць автора).

Рейтинг започаткований у 2019 році дослідниками Стенфордського університету. Цьогоріч до нього потрапили понад 200 тисяч науковців з усього світу. Серед них — лиш 94 українці, у тому числі й ректор кременчуцького вишу.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: Михайло Загірняк КрНУ рейтинг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх