Ректор Кременчуцького національного університету потрапив до переліку найвпливовіших науковців світу

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З Полтавської області він єдиний потрапив до цього списку

Ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор Михайло Загірняк потрапив до переліку 2% найбільш цитованих учених світу у галузі електротехніки та електроніки у 2023 році.

Це міжнародний рейтинг світової загальнонаукової бази авторів за показниками цитування їхніх наукових праць.

У професора Загірняка налічується понад 1279 цитувань, 173 проіндексовані публікації та високий індекс цитування — h-індекс 25. (своєрідний маркер, що свідчить про актуальність та затребуваність наукових праць автора).

Рейтинг започаткований у 2019 році дослідниками Стенфордського університету. Цьогоріч до нього потрапили понад 200 тисяч науковців з усього світу. Серед них — лиш 94 українці, у тому числі й ректор кременчуцького вишу.