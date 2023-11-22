Кременчук підписав угоду про покращення якості питної води зі шведським фондом

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Міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав угоду зі шведським фондом Swedfund International AB та Sweco International AB, який надасть інвестиційний грант у 5 млн шведських крон на покращення системи водопостачання. Про це повідомив міський голова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, завдяки цьому «Кременчук отримає у міській мережі питну воду європейської якості». На першому етапі планується розробка техніко-економічного обґрунтування реалізації «Проєкту водопостачання та водорозподілу Кременчука». Надалі буде проведена повна реконструкція системи водопостачання: від водозаборів до кранів у квартирах містян.

Нагадаємо, 27 жовтня кременчуцькі депутати підтримали рішення про співпрацю із європейськими партнерами.

У пояснювальній записці до документа вказано, що в рамках проєкту плануються такі заходи: