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Кременчук

Кременчук підписав угоду про покращення якості питної води зі шведським фондом

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 244

 

Планується повна реконструкція системи водопостачання

Міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав угоду зі шведським фондом Swedfund International AB та Sweco International AB, який надасть інвестиційний грант у 5 млн шведських крон на покращення системи водопостачання. Про це повідомив міський голова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, завдяки цьому «Кременчук отримає у міській мережі питну воду європейської якості». На першому етапі планується розробка техніко-економічного обґрунтування реалізації «Проєкту водопостачання та водорозподілу Кременчука». Надалі буде проведена повна реконструкція системи водопостачання: від водозаборів до кранів у квартирах містян.

Нагадаємо, 27 жовтня кременчуцькі депутати підтримали рішення про співпрацю із європейськими партнерами.

У пояснювальній записці до документа вказано, що в рамках проєкту плануються такі заходи: 

  • загальне техніко-економічне обґрунтування системи водопостачання та розподілу води Кременчуцького водоканалу, а також огляд наступних підпроєктів, включаючи альтернативні види діяльності (альтернативні водні ресурси та розподілення води);
  • проєктування, будівництво та модернізація водозаборів і розподільної системи;
  • проєктування та будівництво станції очищення питної води;
  • створення та інтегрування онлайнової системи моніторингу якості та кількості води.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: питна вода водопостачання Кременчукводоканал Віталій Малецький угода грант
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