У Дмитрівці горів будинок

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21 листопада о 8.52 на вул. Спортивній у Дмитрівці Кременчуцького району сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомила пресслужба рятувальників Кременчука.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

О 10.42 пожежу локалізували, а об 11.45 — ліквідували. Вогонь знищив: перекриття стелі на площі 5 м², покрівля на площі 10 м².

Пожежникам вдалось врятувати будинок від повного знищення вогнем. Ніхто не постраждав.

До гасіння залучалися 4 надзвичайники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі ще встановлюють.