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Кременчук, Полтавщина

Поліція Полтавщини планує придбати комплекси для розпізнавання облич водіїв

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 259

Орієнтовна вартість чотирьох комплексів становить 4,8 мільйона гривень

Поліція Полтавщини планує придбати комплекси для розпізнавання облич водіїв. Про це стало відомо з Prozorro.

Відомо, що ці комплекси стануть доповненням системи відеоспостереження на дорогах Полтавщини. Їх використовуватимуть у поліції, щоб отримувати інформацію в режимі реального часу та відстежувати загрози.

Орієнтовна вартість чотирьох комплексів становить 4,8 мільйона гривень.

Тендер оприлюднили 20 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що у Кременчуці з 2021 року діє інформаційно-аналітична система «Безпечне місто», для впровадження якої до єдиного центру підключили 482 камери, 10 з яких — аналітичні, що дозволяє відстежувати автомобілі за їх кольором, державними номерними знаками (навіть якщо відомі не всі його цифри), за маркою машини.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Відеоспостереження Полтавщина
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