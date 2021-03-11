Цілодобове спостереження: у Кременчуці показали «мозок» системи «Безпечне місто»

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Тепер у місті діє програмно-аналітичний комплекс «Вежа», який відстежує автівки за кольором, номерами, маркою









































Фото: Артем Коваленко

11 березня пресі та депутатам Кременчуцької міської ради продемонстрували можливості системи «Безпечне місто» та презентували її «мозок» – ситуаційний центр, що знаходиться у мерії нашого міста.







Інформаційно-аналітична система «Безпечне місто» складається з кількох компонентів:

оператори ситуаційного центру – це співробітники патрульної та Національної поліцій, муніципальної варти – ведуть цілодобове спостереження за безпекою у Кременчуці, моніторять соціальні мережі, працюють спільно зі службою допомоги мера кременчужанам;

система відеоспостереження будується по принципу вузлів – у місті встановили не поодинокі камери, а вузли камер, які зведені в один реєстратор, а ті підтягуються у саму систему (на одному перехресті стоїть мінімум 8 камер, щоб мати огляд з різних боків);

карти з рухом громадського транспорту та повідомленнями про аварійні ситуації;

група «Ситуаційний центр Кременчук», де оператори при виявленні правопорушень або інших проблем надаватимуть інформацію службам, які також включені до цієї групи;

діє програмно-аналітичний комплекс Vezha («Вежа») з 10 аналітичних камер, яка дозволяє відстежувати автомобілі за їх кольором, державними номерними знаками (навіть якщо відомі не всі його цифри), за маркою машини.



Скільки коштує «Безпечне місто»





Інформаційно-аналітична система «Безпечне місто» – це результат дворічної роботи, адже наприкінці 2018 року кременчуцькі депутати ухвалили міську програму «Впровадження інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто» у Кременчуці на 2019-2021 роки».



Бюджет програми складав значну суму, тому залучили додаткові кошти з інших джерел, реалізувавши два проєкти:

«Безпечна школа» – переміг в обласному конкурсі розвитку територіальних громад (виграли 600 тисяч грн і встановили камери у 8 школах нашого міста);

«Впровадження інформаційно-аналітичної системи у Кременчуці» став переможцем у «Всеукраїнському громадському бюджеті», який фінансувався Державним фондом регіонального розвитку (отримали 13 млн грн).

Виконуючий обов'язки директора Інституту розвитку Кременчука Павло Бедрацький, який є розробником програми «Безпечне місто», розповів, що загалом витратили:

1,2 млн – співфінансування по 600 тисяч з обласного та міського бюджетів;

16,5 млн грн, з них 12,8 млн – з обласного бюджету.

Так камери з'явилися у всіх школах Кременчука, на 7 перехрестях та 4 в'їздах у місто, біля міський палацу культури, у ландшафтному парку «Кагамлицький» тощо.







Чого вже встигли досягти, а що – у планах



У період пуско-налагоджувальних робіт з початку січня і по сьогодні система «Безпечне місто» допомогла розкрити: 4 майнові злочини, один проти волі людини, одне викрадення автівки, виявили автомобіль-двійник, встановили два автомобіля, які зникли з місця ДТП.





- До речі, біля мосту встановлено кілька камер; порушники не знають, де вони стоять. Завдяки цьому було розкрито один зі злочинів. Ми тестували систему, а я сказав: «А якщо через подвійну суцільну і заправку розвернутися?» Всі сказали, що це неможливо. Через дві години після цього так робить машина, яка в Харківській області вчиняє злочин. Вони знали, що стоїть камера, вони через подвійну суцільну на заправку «Окко» заїжджають. Але там ще одна камера є, якої не видно, коли ти їдеш з мосту. В цій ситуації те, що кілька камер встановлено, допомогло розпізнати цю машину і встановити по гарячих слідах правопорушників, це сприяло розкриттю злочину, – навів мер Віталій Малецький вдалий приклад застосування нової системи відеоспостереження.



Система вестиме статистику щодо руху транспорту містом. Так, 11 березня з 00.00 до 9.00 лідером по транспортному потоку у Кременчуці став Крюківський міст зі сторони Крюкова в «Автозавод» – по ньому проїхало 2498 авто, на другому місті – Київський напрямок у сторону селища Піщаного.







На запитання преси, чи законно, що за кременчужанами тепер слідкуватимуть на вулицях, заступник начальника відділу оперативного контролю за станом у місті Дмитро Кисельов відповів:





- Кожну дію ми відслідковуватимемо через журнали подій. І під час перегляду я особисто буду контролювати підстави перегляду тієї чи іншої інформації. Також якщо будуть надходити запити на інформацію, ми будемо дотримуватися Закону України «Про захист персональних даних». Порушення прав громадян не має бути під час використання цієї системи.







Журналістам показали серверну «Безпечного міста». В ній є можливість для розширення за умови, що будуть додаватися нові камери



Планують розвивати проєкт, міську програму «Впровадження інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто» у Кременчуці» продовжуватимуть на наступні роки. Крім того, за можливості залучатимуть підприємців, представників соціально відповідального бізнесу, які допомагатимуть встановлювати додаткові камери, аби охопити усі вулиці Кременчука.