Відключення електроенергії: де 12 березня у Кременчуці не буде світла

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

12 березня у зв’язку з проведенням «Полтаваобленерго» поточних та капітальних ремонтних робіт в Кременчуці очікуються тимчасові перебої в енергопостачанні з 8.00 до 17.00.





Незручності чекають на кременчужан, які мешкають за наступними адресами: