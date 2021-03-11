Відключення електроенергії: де 12 березня у Кременчуці не буде світла

12 березня у зв’язку з проведенням «Полтаваобленерго» поточних та капітальних ремонтних робіт в Кременчуці очікуються тимчасові перебої в енергопостачанні з 8.00 до 17.00.
Незручності чекають на кременчужан, які мешкають за наступними адресами:
вул. Франка
вул. Перекопська
вул. Центральна
вул. Підгірна
туп. Перекопський
вул. В. Вернадського
вул. Чернишевського
вул. Рилєєва, вул. Портова
наб. Лейтенанта Дніпрова
вул. Генерала Манагарова
вул. Східна
пров. Декабристів
вул. Суворова
вул. Сурікова
вул. Рєпіна
пров. Південний
пров. Ударний
вул. 3-х Космонавтів
вул. Ростовська
вул. Дніпровська
вул. Самойлова
вул. Академіка Герасимовича
вул. Чумацький Шлях
пров. Дніпровський
пров. Спаський
пров. Максима Рильського
пров. Промисловий
вул. Якова Петруся
вул. Броніслава Урбанського
вул. Рокитнянська
вул. Барвінкова
вул. Грушевського
пров. Якова Петруся
туп. Айвазовського.