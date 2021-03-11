Кременчук

Відключення електроенергії: де 12 березня у Кременчуці не буде світла

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

12 березня у зв’язку з проведенням «Полтаваобленерго» поточних та капітальних ремонтних робіт в Кременчуці очікуються тимчасові перебої в енергопостачанні з 8.00 до 17.00.


Незручності чекають на кременчужан, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Франка

  • вул. Перекопська

  • вул. Центральна

  • вул. Підгірна

  • туп. Перекопський

  • вул. В. Вернадського

  • вул. Чернишевського

  • вул. Рилєєва, вул. Портова

  • наб. Лейтенанта Дніпрова

  • вул. Генерала Манагарова

  • вул. Східна

  • пров. Декабристів

  • вул. Суворова

  • вул. Сурікова

  • вул. Рєпіна

  • пров. Південний

  • пров. Ударний

  • вул. 3-х Космонавтів

  • вул. Ростовська

  • вул. Дніпровська

  • вул. Самойлова

  • вул. Академіка Герасимовича

  • вул. Чумацький Шлях

  • пров. Дніпровський

  • пров. Спаський

  • пров. Максима Рильського

  • пров. Промисловий

  • вул. Якова Петруся

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Барвінкова

  • вул. Грушевського

  • пров. Якова Петруся

  • туп. Айвазовського.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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