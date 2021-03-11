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За тиждень до чемпіонату: «Кремінь» програв на виїзді «Дніпру»

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 403

 

Кременчужани у Черкасах провели заключний контрольний матч в рамках підготовки до чемпіонату

Сьогодні, 11 березня, футболісти «Кременя» на Черкащині зіграли заключний контрольний матч в рамках підготовки до весняної частини чемпіонату. «Кремінь» мінімально поступився «Дніпро» Черкаси. Єдиний гол черкащани забили на початку матчу. Гравець «Дніпра» з лівого флангу пробив у правий нижній кут воріт - 1:0. Кременчужани кинулися відіграватися, але забити так і не змогли.


Наступного тижня «Кремінь» зіграє офіційний матч проти «Авангарду». 20 березня у Краматорську кременчужани розпочнуть весняну частину чемпіонату.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Дніпро Черкаси
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