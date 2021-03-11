За тиждень до чемпіонату: «Кремінь» програв на виїзді «Дніпру»

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 403

Сьогодні, 11 березня, футболісти «Кременя» на Черкащині зіграли заключний контрольний матч в рамках підготовки до весняної частини чемпіонату. «Кремінь» мінімально поступився «Дніпро» Черкаси. Єдиний гол черкащани забили на початку матчу. Гравець «Дніпра» з лівого флангу пробив у правий нижній кут воріт - 1:0. Кременчужани кинулися відіграватися, але забити так і не змогли.





Наступного тижня «Кремінь» зіграє офіційний матч проти «Авангарду». 20 березня у Краматорську кременчужани розпочнуть весняну частину чемпіонату.