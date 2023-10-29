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Шведський фонд надасть «Кременчукводоканалу» 5 млн крон на покращення системи водопостачання

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 110

 

Кошти виділять як грантову підтримку

Шведський фонд Swedfund International AB та Sweco International AB як інвестиційний грант надасть 5 млн шведських крон на покращення системи водопостачання в Кременчуці. Рішення про його залучення підтримали депутати Кременчуцької міськради на сесії 27 жовтня. 

У пояснювальній записці до документа вказано, що в рамках проєкту плануються такі заходи: 

  • загальне техніко-економічне обґрунтування системи водопостачання та розподілу води Кременчуцького водоканалу, а також огляд наступних підпроєктів, включаючи альтернативні види діяльності (альтернативні водні ресурси та розподілення води);
  • проєктування, будівництво та модернізація водозаборів і розподільної системи;
  • проєктування та будівництво станції очищення питної води;
  • створення та інтегрування онлайнової системи моніторингу якості та кількості води.

Зазначається, що на базі КП «Кременчукводоканал» створять групу реалізації проєкту. Крім того, шведська сторона зобов’язалася профінансувати необхідні підготовчі роботи, включаючи техніко-економічне обґрунтування, та надати технічну допомогу для підтримки початкової фази впровадження проєктів з водопостачання.

Де кременчужани можуть зробити аналіз води з власної свердловини 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: водопостачання вода Кременчукводоканал інвестиції
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