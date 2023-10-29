Шведський фонд надасть «Кременчукводоканалу» 5 млн крон на покращення системи водопостачання

Шведський фонд Swedfund International AB та Sweco International AB як інвестиційний грант надасть 5 млн шведських крон на покращення системи водопостачання в Кременчуці. Рішення про його залучення підтримали депутати Кременчуцької міськради на сесії 27 жовтня.
У пояснювальній записці до документа вказано, що в рамках проєкту плануються такі заходи:
Зазначається, що на базі КП «Кременчукводоканал» створять групу реалізації проєкту. Крім того, шведська сторона зобов’язалася профінансувати необхідні підготовчі роботи, включаючи техніко-економічне обґрунтування, та надати технічну допомогу для підтримки початкової фази впровадження проєктів з водопостачання.
Де кременчужани можуть зробити аналіз води з власної свердловини
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