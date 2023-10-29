Сезон грибів: як не отруїтися

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 231

Через початок грибного сезону до лікарень почало надходити все більше пацієнтів з отруєнням

Через початок грибного сезону до лікарень почало надходити все більше пацієнтів з отруєнням. Тому Центр громадського здоров’я МОЗ України нагадує про перші ознаки отруєння та алгоритм дій.

Експерти зауважують, що годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна. Також вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують груддю, та людям старшого віку.

Правила збирання та споживання грибів:

найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належно контролюють і продають у торговельній мережі;

не можна купувати гриби на стихійних ринках;

слід уважно оглядати гриби, звертати увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;

збирати необхідно лише добре знайомі гриби, за найменшого сумніву одразу викинути гриб та не залишати його поряд з іншими;

не можна брати занадто молоді чи старі гриби, бо їх легко переплутати з отруйними;

краще не збирати гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають у себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;

не треба збирати гриби за посушливої погоди, бо в цей час гриб пересихає – віддає воду і збільшує концентрацію токсинів;

не радимо куштувати сирі гриби;

удома ще раз ретельно треба перевірити гриби, щоб упевнитися, що не підібрали отруйний;

готувати гриби потрібно протягом першої доби після збирання;

варити гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин;

зберігати страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не понад добу.

Які симптоми отруєння грибами

Перші ознаки отруєння з’являються після вживання грибів як через 30 хвилин, так і протягом кількох днів.

Симптоми:

нудота;

блювання;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.

Якщо після споживання грибів почуваєтеся зле чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі) чи будь-які інші симптоми, негайно:

викличте швидку допомогу;

промийте шлунок простою водою;

дотримуйтеся постільного режиму;

пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;

прийміть сорбенти.

Слід пам'ятати, що при отруєнні грибами не можна вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, бо це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

У жодному разі не довіряйте народним способам визначення отруйності грибів.