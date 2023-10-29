Сезон грибів: як не отруїтися

Через початок грибного сезону до лікарень почало надходити все більше пацієнтів з отруєнням
Через початок грибного сезону до лікарень почало надходити все більше пацієнтів з отруєнням. Тому Центр громадського здоров’я МОЗ України нагадує про перші ознаки отруєння та алгоритм дій.
Експерти зауважують, що годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна. Також вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують груддю, та людям старшого віку.
Правила збирання та споживання грибів:
- найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належно контролюють і продають у торговельній мережі;
- не можна купувати гриби на стихійних ринках;
- слід уважно оглядати гриби, звертати увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;
- збирати необхідно лише добре знайомі гриби, за найменшого сумніву одразу викинути гриб та не залишати його поряд з іншими;
- не можна брати занадто молоді чи старі гриби, бо їх легко переплутати з отруйними;
- краще не збирати гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають у себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;
- не треба збирати гриби за посушливої погоди, бо в цей час гриб пересихає – віддає воду і збільшує концентрацію токсинів;
- не радимо куштувати сирі гриби;
- удома ще раз ретельно треба перевірити гриби, щоб упевнитися, що не підібрали отруйний;
- готувати гриби потрібно протягом першої доби після збирання;
- варити гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин;
- зберігати страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не понад добу.
Які симптоми отруєння грибами
Перші ознаки отруєння з’являються після вживання грибів як через 30 хвилин, так і протягом кількох днів.
Симптоми:
- нудота;
- блювання;
- різкий біль у животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- марення, поява галюцинацій.
Якщо після споживання грибів почуваєтеся зле чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі) чи будь-які інші симптоми, негайно:
- викличте швидку допомогу;
- промийте шлунок простою водою;
- дотримуйтеся постільного режиму;
- пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;
- прийміть сорбенти.
Слід пам'ятати, що при отруєнні грибами не можна вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, бо це може прискорити всмоктування токсинів у організм.
У жодному разі не довіряйте народним способам визначення отруйності грибів.