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Сезон грибів: як не отруїтися

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 231

  

Через початок грибного сезону до лікарень почало надходити все більше пацієнтів з отруєнням

Через початок грибного сезону до лікарень почало надходити все більше пацієнтів з отруєнням. Тому Центр громадського здоров’я МОЗ України нагадує про перші ознаки отруєння та алгоритм дій.

Експерти зауважують, що годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна. Також вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують груддю, та людям старшого віку.

Правила збирання та споживання грибів:

  • найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належно контролюють і продають у торговельній мережі;
  • не можна купувати гриби на стихійних ринках;
  • слід уважно оглядати гриби, звертати увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;
  • збирати необхідно лише добре знайомі гриби, за найменшого сумніву одразу викинути гриб та не залишати його поряд з іншими;
  • не можна брати занадто молоді чи старі гриби, бо їх легко переплутати з отруйними;
  • краще не збирати гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають у себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;
  • не треба збирати гриби за посушливої погоди, бо в цей час гриб пересихає – віддає воду і збільшує концентрацію токсинів;
  • не радимо куштувати сирі гриби;
  • удома ще раз ретельно треба перевірити гриби, щоб упевнитися, що не підібрали отруйний;
  • готувати гриби потрібно протягом першої доби після збирання;
  • варити гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин;
  • зберігати страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не понад добу.

Які симптоми отруєння грибами

Перші ознаки отруєння з’являються після вживання грибів як через 30 хвилин, так і протягом кількох днів.

Симптоми:

  • нудота;
  • блювання;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • задуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • марення, поява галюцинацій.

Якщо після споживання грибів почуваєтеся зле чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі) чи будь-які інші симптоми, негайно:

  • викличте швидку допомогу;
  • промийте шлунок простою водою;
  • дотримуйтеся постільного режиму;
  • пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;
  • прийміть сорбенти.

Слід пам'ятати, що при отруєнні грибами не можна вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, бо це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

У жодному разі не довіряйте народним способам визначення отруйності грибів.

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Автор: Мирослава Українська Джерело фото: Уніан
Теги: Для Дому і Сім'ї поради гриби отруєння
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