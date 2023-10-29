Уночі 29 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку по Миргородщині

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Уночі 29 жовтня ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Усі служби працюють на місці.

Повітряні сили ЗСУ сповістили, що уночі 29 жовтня росіяни атакували об’єкти у Миргородському районі керованою авіаційною ракетою Х-59. Пуск ракети відбувся із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки).

Нагадаємо, уночі 16 жовтня росіяни вдарили по Миргороду ракетами та БпЛА. Тобі було троє травмованих людей та 50 пошкоджених будинків.

*Фото ілюстративне