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Уночі 29 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку по Миргородщині

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 2 005

 

Атакували керованою авіаційною ракетою Х-59

Уночі 29 жовтня ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Усі служби працюють на місці.

Повітряні сили ЗСУ сповістили, що уночі 29 жовтня росіяни атакували об’єкти у Миргородському районі керованою авіаційною ракетою Х-59. Пуск ракети відбувся із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки).

Нагадаємо, уночі 16 жовтня росіяни вдарили по Миргороду ракетами та БпЛА. Тобі було троє травмованих людей та 50 пошкоджених будинків.

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ТСН
Теги: Миргородський район обстріл ракета
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